‘Yurttaş ambulans bulamayacak’

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Özel Ambulans Hizmetleri Derneği, 8 Ocak’ta yürürlüğe giren “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”ne karşı yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a dava dilekçesi verdi. Yönetmelikte, illerin nüfus çoğunluğuna göre gruplandırıldığı görüldü. Bu kapsamda ambulans şirketlerine gruplara ayrılan illerde nüfusla doğru orantılı olarak ambulans bulundurma zorunluluğu getirildi. Dernek başkanı Süleyman Ören, “Yönetmelik, kamu ve özel olmak üzere 320 firmanın yüzde 75’ini kapsamıyor. Kalan yüzde 25’lik kısmın da yüzde 15’i kamuya ait. Yüzde 10’luk özel ambulans diliminin, açığı kapatma olasılığı yok. Yurttaş, parasıyla hizmet almak istese bile ambulansa ulaşamayacak” dedi.