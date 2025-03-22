Yurttaş Birlikteliği’nden İmamoğlu’na destek çağrısı: Oy kullanmak zorunlu demokrasi görevidir

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:57

Yurttaş Birlikteliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için ön seçim kararı almasından sonra İmamoğlu’nun 10 gün boyunca gerçekleştirdiği mitinglere geniş kitlelerin katıldığının ve bu durumun iktidarı ürküttüğünün belirtildiği açıklamada, “Halk bir erken seçim ve yeni bir yönetim istiyordu. Aday adayı coşkulu konuşmaları ile güçlü bir rüzgar estirmişti. Bugün yapılan gözaltı işlemi, bu rüzgarı kırdırmayı amaçlamaktadır. Ancak, gözaltına halkın gösterdiği tepki, bu işlemin bir önlem olamadığını, aksine halkın kendi oylarına ve iradesine sahip çıkmada kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından verilen diploma işleminin iptali kararına ilişkin olarak ise, “Hukuk insanlarınca açık bir yetki gaspı ve hukuk güvenliğinin ihlali olarak nitelendirilmektedir. İşlemde siyasi amaç olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir” değerlendirmesi yapıldı.

‘OTORİTER ÇİZGİDEN TOTALİTER BIR YAPIYA DOĞRU YÖNELİŞ’

Yasaklar ve hukuka aykırı uygulamaların halkın tepkisini engellemediğini belirten açıklamada, “Özellikle yılar sonra yeniden Taksim-Gezi Parkı soruşturmalarına da başlanmış olması, uzun zamandır sessiz duran üniversite öğrencilerinin yoğun tepkisi ile yanıtlanıyor. Türkiye’nin her yerinde halk yığın yığın mitingler ve gösterilerle ses yükseltiyor. Gece yürüyüşleri düzenleniyor. Haksız ve hukuksuz yasak, doğrudan demokrasiyi ve bugüne dek kazanılmış haklarımızı ihlal ediyor. Seçme ve seçilme hakkının, hukuk güvenliğinin yok edilmesi, oylarımızla kendilerine yönetme yetkisi verdiğimiz insanların üretilmiş iddialarla görevlerinden alınmaları, dahası tutuklanmaları ve cezaevlerine kapatılmaları, özünde, halkın cezaevlerine kapatılması anlamına geliyor. Son iki gündür ise iktidar, tepkilerini alanlarda gösteren halkın üzerine Tomalar, tazyikli sular ve biber gazlarıyla giderek otoriter çizgiden totaliter bir yapıya doğru yönelişinin işaretlerini veriyor” ifadeleri kullanıldı.

‘BU ZORUNLU BİR DEMOKRASİ GÖREVİ’

Açıklamada son olarak şu ifadeler yer aldı: “Sayın İmamoğlu, gözaltına alınırken “Kendimi milletime emanet ediyorum” diyordu. Millet,Türkü, Kürdü, Çerkezi, Abazası, Laz’ı ile Cumhuriyeti yaratan ve kuran halktır. Halkımız haklarını yitirmemenin en büyük güvencesi kendi gücü olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle Yurttaş Birlikteliği olarak 23 Mart günü, parti üyesi olalım ya da olmayalım, susturulmak ve sandıktan uzaklaştırılmak istenen Sayın İmamoğlu için oy kullanalım. Bu zorunlu bir demokrasi görevidir.”