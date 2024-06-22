Yurttaşın ekonomide adım beklediği pek çok konu komisyonda görüşülmeyi bekliyor

Yayınlanma: 22.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.06.2024 - 04:00

İktidar Meclis’e 9. Yargı Paketi, vergiler ve sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler getirmeyi hedeflerken yurttaşların ekonomide adım beklediği pek çok sorunun çözümüne ilişkin yasa teklifi Meclis komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP lideri Özgür Özel’in genel başkan olarak bizzat imzaladığı üç yasa teklifi bulunuyor. Özel’in bir teklifinde 1999 ile 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olmuş ancak yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan yurttaşların mağduriyetinin ortadan kaldırılması isteniyor.

Özel’in diğer teklifinde ise çıraklık, bursiyer, kursiyer ve staj mağdurları için çözüm öneriliyor. Teklifte “Çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin, uzun vadeli sigorta kolları açısından da hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması” isteniyor.

Ayrıca iktidar, yurttaşlara ek yükler getireceği söylenen vergi alanında da yeni bir düzenleme getirmeyi hedeflerken Özel’in bu konuda da bir yasa teklifi komisyonda duruyor.

VERGİDE ADALET ÖNERİSİ

Özel’in gerekçesini “Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı daha adaletli bir vergi sisteminin düzenlenmesi amaçlanmaktadır” ifadeleriyle anlattığı teklifte şu öneriler yer alıyor:

“Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ücretliler lehine 5 puanlık indirim yapılacak. Vergi tarife dilimlerinin her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı ile asgari ücret artış oranı ve tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık değişim oranı dikkate alınarak artırılacak. Ücret gelirlerinde uygulanan asgari ücret istisnası matrah-tan indirim yoluyla yapılacak. Ayrıca bordrolar üzerinden alınan damga vergisi de kaldırılacak.”

ASGARİ ÜCRETE 3 AYDA 1 ENFLASYON ZAMMI



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’lilerin imzasını taşıyan asgari ücrete ilişkin bir düzenleme de bekliyor. Teklifte asgari ücretin üç ayda bir enflasyon oranında artırılması, en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarına çıkarılması ve bir ila üç sigortalı çalıştıran işverenlerin sigorta priminin bir kısmının Hazine’den karşılanması isteniyor.

