‘Yurttaşın sorunları yine Meclis’te yok’

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

İktidar temmuz ayında TBMM’nin gündemine kadınların soyadıyla ilgili düzenleme, sokak hayvanlarına ötanazi öngören yasa, yeni vergi teklifleri ve Öğretmenlik Meslek Yasası gibi konuları hızla getirdi. Bu sırada muhalefetin “Hazine garantili anlaşmalarla hayata geçirilen kamu-özel işbirliği projelerinin yol açtığı zararların belirlenmesi”, “Suruç katliamının tüm yönleriyle araştırılması”, “turizm sektöründe yaşanan sorunların belirlenmesi”, “Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara karşı başlayan olayların tekrarının engellenmesi”, “fındık üreticilerinin sorunları”, “depremzedelerin sorunlarının çözümü” ve “elektrik dağıtım sisteminin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan sorunların araştırılması” için verdiği önergeler reddedildi. Yine “asgari ücret düzeyinin yetersizliği”, “barınma krizi yaşayan öğrenciler-in sorunları” ve “TÜİK’in tartışmalı enflasyon verileri” için verilen önergeler destek bulmadı.

‘GÜNDEMLERİ FARKLI’

İktidarın Meclis’e “acele” olarak getirdiği gündemlere tepki göste-ren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzun bir süre Meclis’i çalıştırmadılar, ciddi kanun tasarılarını hazırlayamadılar. Meclis’i oyaladılar. Sonrasında da kamuoyunun kabul etmeyeceği birçok yasayla Meclis gündemini tıkamak istediler. Zor kanunları tatile doğru getirip baskı yapıyorlar ama biz bunu kabul etmedik. Bu baskıya karşı direceğiz. Gündemleri halktan farklı. Asıl görüşülmesi gereken konular varken Türkiye’nin gündemi olmayan konuları apar topar yasalaştırmaya çalışıyorlar” tepkisini gösterdi.