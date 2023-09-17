Yurttaşlar ÇEDES Projesi'ni protesto etti: Karanlığa teslim olmayacağız

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi adı altında okullarda din adamlarının görevlendirilmesine karşı İzmir’de miting düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık” sloganıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yurttaşlar, “Laiklikten vazgeçmiyoruz” yazılı pankartlar taşıyarak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Miting boyunca “Karanlığa teslim olmayacağız”, “AKP elini çocuklardan çek” ve “Susma haykır ÇEDES’e hayır” gibi sloganlar atıldı.

Mitinge CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç, Bekir Başevirgen, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Örsan K. Öymen’de mitinge katılarak destek verdi.

CHP’li Özel, “Din dersi vermek üzere eğitilmiş kişilerin din dersi vermesi normaldir. Ancak çocuk eğitimi üzerine uzmanlığı olmayan kişilerin okullara görevlendirilmesi son derece sakıncalı ve rahatsızlık vericidir” diyerek projenin durdurulmasını istedi.