Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat’ın Samsun Tekkeköy’de yapacağı “Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı” projesini Cumhuriyet gündeme getirmişti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00
Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı
Abone Ol google-news

Projeye ilişkin ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya muhtar ve yurttaşlar katılmadı. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri duruma itiraz ederek katılım olmadığı için toplantının iptal edilmesini istedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise bu itirazı geri çevirdi. SAMÇEP Sözcüsü Adnan Korkmaz, “Toplantıda çevreye duyarsız, kirli yatırımdan etkilenecek olan yöre halkından kimsenin olmaması nedeniyle terk ettik” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı

Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı
Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama

Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt
Boğaziçili profesör uyardı! Rekor sıcaklıklar kapıda

Boğaziçili profesör uyardı! Rekor sıcaklıklar kapıda
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi

Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...
Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı