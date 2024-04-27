Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı
İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat’ın Samsun Tekkeköy’de yapacağı “Depolama Amaçlı İlave Dolgu Alanı” projesini Cumhuriyet gündeme getirmişti.
Projeye ilişkin ÇED
sürecinin bir parçası olan halkın katılımı
toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıya muhtar ve
yurttaşlar katılmadı. Samsun Çevre
Platformu (SAMÇEP) üyeleri duruma itiraz
ederek katılım olmadığı için toplantının
iptal edilmesini istedi. Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise bu
itirazı geri çevirdi. SAMÇEP Sözcüsü Adnan
Korkmaz, “Toplantıda çevreye duyarsız,
kirli yatırımdan etkilenecek olan yöre
halkından kimsenin olmaması nedeniyle
terk ettik” dedi.
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