Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Projeye ilişkin ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya muhtar ve yurttaşlar katılmadı. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri duruma itiraz ederek katılım olmadığı için toplantının iptal edilmesini istedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise bu itirazı geri çevirdi. SAMÇEP Sözcüsü Adnan Korkmaz, “Toplantıda çevreye duyarsız, kirli yatırımdan etkilenecek olan yöre halkından kimsenin olmaması nedeniyle terk ettik” dedi.

