Yurttaşlar CHP heyetine dert yandı: 'Erdoğan'ı Allah'a havale ediyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaz çalışma dönemi kapsamında 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları çerçevesinde CHP heyeti Giresun’da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Giresun’un Görele ilçesinde düzenlenen saha programına CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz ile CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek katıldı.

HANGİ ŞİKAYETLER ÖNE ÇIKTI?

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen heyete en çok aktarılan şikayet, fındıkta ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca sorunu ve düşen alım gücü oldu.

Vatandaşlar ayrıca ülkede yaşanan ekonomik kriz, hukuksuzluk iklimi, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlar, emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ile fındık üretiminde artan maliyetlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Çözüm için siyasi iktidar değişikliği gerektiğini vurgulayan yurttaşlar, beklentilerini paylaştı.

"BİR AN EVVEL ERDOĞAN'DAN KURTULALIM"

Bir vatandaş, "Çok çektik, artık dayanma gücümüz kalmadı, bir an evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulalım, onu Allah'a havale ediyoruz" dedi.

CHP heyeti ise saha çalışmaları boyunca partilerinin alternatif çözüm önerilerini aktararak vatandaşları bilgilendirdi.

CHP heyetinin Görele’deki programının yanı sıra, Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Nazan Güneysu ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de CHP Giresun İl yöneticileriyle birlikte Şebinkarahisar’da saha ziyaretleri yaptılar. Heyet bugün Giresun Merkez ile Bulancak ve Keşap ilçelerinde çalışmalarını sürdürecek.