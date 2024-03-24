Yurttaşlar ekonomik çöküş içerisinde: ‘İcra daireleri fabrika gibi çalışıyor’

Yayınlanma: 24.03.2024 - 18:31

Güncelleme: 24.03.2024 - 18:31

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnafı gezdi, pazarda yurttaşları dinledi.



“İCRA DAİRELİER FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR”

Yaptığı ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürer, şunları söyledi:

“Her istediğini alamayan vatandaş ihtiyacı ürünü de gramla alışveriş yapar durumda. Çok vatandaş borçla yaşadığını anlatırken icra daireleri ise sürekli tebliğ gönderir durumda. 21 milyon 500 bini aşan icra dosyaları her hafta yenileri ekleniyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 3 trilyona ermiş. Ekonomik krizin etkisi herkesi ve her kesimi etkiliyor. Vatandaşın deyimi ile icra daireleri fabrika gibi çalışıyor. Verilere göre de gerçek işsiz sayısı da son bir ayda 1 milyon 265 bin artmış. İşsizlik artarken, yoksulluk derinleşiyor. Çarşıda, pazarda sokakta dert çok derman olacak iktidar yok. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 256,5 milyar lira artış göstermiş ,vatandaş borcu borçla kapatarak yaşamaya çalışıyor. Mevcut iktidarla sorunların çözüleceğine inanan vatandaş sayısı da ciddi azalış göstermiş bulunuyor."