Yurttaşlardan, Murat Çalık’ın sağlık durumuna rağmen tutuklu yargılanmasına tepki: 'İnşallah Ergenekon ve Balyoz davalarında içeride ölen askerlerimiz gibi olmaz...'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, 23 Mart tarihinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanmasının ardından sağlık sorunları başladı.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve cezaevindeyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan Çalık’a yapılan tetkikler sonucunda kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirdi. Çalık’ın dün 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen aylık tutukluluk incelemesi duruşmasında ise tahliye talebi reddedildi, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Önder Serdar Çebi ve birçok siyasi Çalık’ın sağlık durumuna rağmen tutukluluk halinin devam etmesi yönündeki karara “Eziyet” diyerek tepki gösterdi. Belediye başkanlarının sağlık durumu ve tutukluluk haline tepki göstermek için yurttaşlar Beylikdüzü Belediye binasının önünde toplanarak eylem yaptı.

Bir yurttaş, “Özlüyoruz. Bir an önce tahliye edilmesini bekliyoruz. Artık yeter diyoruz ve onu çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Dualarımız onunla.” dedi.

“LÜTFEN BAŞKANIMIZI SERBEST BIRAKIN EVİNE DÖNSÜN”

Bir başka yurttaş ise “Ben de hastalık bilmeyenlere sesleniyorum. Bu bir hastalıktır. Lütfen başkanımızı serbest bırakın evine dönsün” şeklinde konuştu.

Beylikdüzülü bir diğer yurttaş ise çok üzgün olduğunu belirterek “İnşallah Ergenekon ve Balyoz davasında içeride ölen askerlerimiz gibi olmaz” dedi.

“ERDOĞAN'A SESLENİYORUM, LÜTFEN, BIRAKIN, BIRAKIN, BIRAKIN!”

İşten çıkar çıkmaz belediye binası önüne gelen yurttaş da üzüntüsünü dile getirirken, diğer bir yurttaş ise “Vallahi bir an evvel serbest bırakılmasını istiyorum. Sağlığı hiç iyi değil. Ailesine, çocuklarına, annesine, sevenlerine kavuşmasını istiyorum. Bir an evvel hak, hukuk, adalet diyorum. En kısa zamanda hakkın yerine ulaşmasını istiyorum ve Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, Lütfen, bırakın, bırakın, bırakın!” ifadelerini kullandı.

“MURAT ÇALIK'A ÇEKTİRİLEN EZİYET, İNSANLIĞA SIĞMAZ”

Bir başka yurttaş, “Bu zalimin zulmü inşallah bir gün bitecek. Murat Çalık'a çektirilen eziyet, insanlığa sığmaz. Yani olmayacak işleri yapıyorlar, olmayacak iftiralar atıyorlar. Yalanla, talanla bu ülkeyi bu hale getirdiler. Yani çok şeyler konuşulacak ama konuşamıyoruz. Bu zulümlerden kurtulmanın, bu yalancı talancılardan kurtulmanın bir kolayını inşallah Allah bize nasip eder.” dedi.

“ŞU AN MUHALEFET TAMAMEN ESARET ALTINDA”

Bir başka yurttaş da şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanın suçlu olduğunun daha ispat edilmemiş olmasına rağmen, mahkemede, aleyhinde kesin bir karar verilmemiş olmasına rağmen, hasta bir insanın şu an hapishanede olması sadece esarettir. Bu savunulamaz. Çıkmasını istiyoruz. Hastanede olsun, evinde olsun, tedavisini görsün.

Eğer zamanı geldiğinde suçlu olursa bunun için gereken de yapılacaktır ama insanlık ölmüş bu ülkede. İnsanlığın ölmemiş olması için salınmasını, serbest bırakılmasını istiyoruz. Esir tutulmasını istemiyoruz belediye başkanlarımızın. Ben inanıyorum ki şu an muhalefet tamamen esaret altında.”