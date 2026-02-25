Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yusuf Tekin duyurdu: 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!' bildirisine imza atanlara dava!

Yusuf Tekin duyurdu: 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!' bildirisine imza atanlara dava!

25.02.2026 12:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yusuf Tekin duyurdu: 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!' bildirisine imza atanlara dava!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere dava açtıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Tekin, okullara gönderilen 'Ramazan genelgesi'ni savunmaya devam ederek "Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz" dedi.

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu. 

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı" ifadelerini kullandı. 

LAİKLİK BİLDİRİSİ NEYDİ?

Aralarında akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarların olduğu 168 ismin ortak imzasıyla ilan edilen "Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisinde şu ifadeler yer alıyordu: 

"Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda.

ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”

İlgili Konular: #Devlet Bahçeli #Yusuf Tekin

İlgili Haberler

CHP'li Emir ile AKP’li Şahin Usta arasında ‘laiklik’ ve ‘fişleme’ polemiği
CHP'li Emir ile AKP’li Şahin Usta arasında ‘laiklik’ ve ‘fişleme’ polemiği Genel Kurul’da AKP’li Leyla Şahin Usta’nın 28 Şubat göndermesine CHP’li Murat Emir’den “MEB siyasete battı” yanıtı geldi. Eğitimde kadrolaşma ve fişleme iddiaları üzerinden tartışma büyüdü.
Hedefinde 'Laiklik Bildirisi' var: Erdoğan'dan MEB'in 'Ramazan' genelgesine destek
Hedefinde 'Laiklik Bildirisi' var: Erdoğan'dan MEB'in 'Ramazan' genelgesine destek Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazıda neler var? Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlar düzenlenecek. İftar sofraları kurulacak. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir" dedi.
Bakan Yusuf Tekin 'Laiklik bildirisi'ni hedef almayı sürdürüyor: ‘Bunların dertleri laiklik değil, İslam’
Bakan Yusuf Tekin 'Laiklik bildirisi'ni hedef almayı sürdürüyor: ‘Bunların dertleri laiklik değil, İslam’ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin, "Bunların dertleri tamamen İslam’la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. ‘Laiklik elden gidiyor’ tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" dedi.