Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi

Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi

19.05.2025 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi

1965 seçimlerinde TBMM'ye giren 15 TİP'li milletvekilinden birisi olan Yusuf Ziya Bahadınlı 98 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı 98 yaşında hayatını kaybetti.

Bahadınlı için yarın (20 Mayıs) 10.30'da Şişli Tiyatrosu'nda cenaze töreni düzenleneceği, daha sonra sonsuzluğa uğurlanacağı öğrenildi. 

SOSYALİZME ADANAN BİR HAYAT

Yozgat ili Bahadın ilçesinde doğan Bahadınlı, ilkokulu burada okumuş, sonrasında ise Yozgat Ortaokulu'na başlamıştır. Bahadınlı, daha sonra ise eğitimine Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü'nde devam etmiş ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde (Edebiyat Bölümü) tamamlamıştır. 

İlk, orta, öğretmen okulu ve liselerde Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Bahadınlı, Hür ve Yeni Dünya isimli yayınevlerini kurmuş, bu yayınevleri yirmi yıl süresince yayın hayatını sürdürmüştür. Ayrıca sosyalizmin sorunlarını işleyen İlke ve Yeni Dünya isimli iki dergi çıkarmıştır. Bahadınlı, 1965 yılı seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak bulunmuştur.

Bahadınlı, 12 Eylül 1980 darbesinden önce gittiği Avrupa'da, 11 yıl sürgün yaşamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Bahadınlı, sosyalizm mücadelesine de kaldığı yerden devam edip Sosyalist İktidar Partisi'ne üye olmuş, daha sonra bu partinin öncülüğünde Türkiye Komünist Partisi'nin (2001) kurulmasıyla mücadelesine devam etmiştir.

İlgili Konular: #sosyalist #TİP

İlgili Haberler

'Sol dedikleri buysa biz solcu değiliz': TKP seçimden sonra ne yapacak?
'Sol dedikleri buysa biz solcu değiliz': TKP seçimden sonra ne yapacak? Türkiye doludizgin tarihi yerel seçime doğru gidiyor. Seçim demek kuşkusuz sadece kazanmak demek değil. Seçimden sonra sol ve sağda birçok taş yerinden oynayacak. Belki de bazı partiler yeniden kurulacak.
1 Mayıs bal gibi solcu bayramıdır
1 Mayıs bal gibi solcu bayramıdır 1 Mayıs bal gibi solcu bayramıdır
Sol, solsuzluk ve 'solcular'
Sol, solsuzluk ve 'solcular' Sol, solsuzluk ve 'solcular'