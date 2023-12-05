Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan'dan Akşener'e ittifak çağrısı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:50

Güncelleme: 05.12.2023 - 21:47

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine oyçokluğu ile “hayır” dedi. CHP lideri Özgür Özel’in 30 Kasım’da Meral Akşener’e yaptığı öneriyi reddeden İYİ Parti, 81 ilde aday çıkarma kararını bozmadı. Gizli oylamadan 14 evet, 35 de hayır oyu çıktı.

Söz konusu kararın ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi üzerine sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Özdağ, İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineleyerek . "İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır" dedi.

"BİR YOL DAHA MÜMKÜN"

Özdağ'ın paylaşımının ardından Akşener'e bir çağrı da Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan'dan geldi. "İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan kararı son derece yerinde buluyoruz" diyen Aslan, X hesabından yaptığı açıklamada Akşener'e seslenerek şunları kaydetti:

"Genel Başkan Akşener ve partililerin bunun idrakinde olmaları Türk siyasetine ilişkin son derece önemli bir karar.

Şimdi önümüzdeki yola odaklanma zamanı. Sayın Meral Akşener'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz;

Bu milleti AKP-CHP siyasetindeki sıkışmışlıktan kurtarmanın tam zamanı! İYİ Parti ile Zafer Partisi'nin kuracağı ittifak ile seçmenlere bir yolun daha mümkün olduğunu gösterebiliriz!

Akşener'i Türk Milleti'nin önünde, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakına davet ediyoruz."