Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa ettiğini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:57
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa ettiğini açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa etti. 

Soral, Zafer Partisi'nden istifasını Twitter hesabından yaptığı kısa açıklama ile duyurdu. Soral, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.


Zafer Partisi Bartu Soral Ümit Özdağ

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