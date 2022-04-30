Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa ettiğini açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa etti.
Soral, Zafer Partisi'nden istifasını Twitter hesabından yaptığı kısa açıklama ile duyurdu. Soral, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.
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