Ümit Özdağ siyasette sığınmacı polemiğini değerlendirdi: Geleceğimiz karartılıyor

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, politikadaki sığınmacı tartışmalarını değerlendirdi. Siyasette istekleri dile getirilmeyen yurttaşların sesi olduklarını söyleyen Özdağ, “Türkiye’de göçmenlerin ve sığınmacıların sayısının 8 milyonu aştığını görüyoruz. Bunun, Türk halkı üzerinde ağır fakirleştirici etkisi olduğunu ve ortaya ağır güvenlik sorunu çıkardığını, ülkemizin geleceğini karartacağını biliyoruz. Sığınmacıların ve kaçakların ülkelerine geri dönüşünü sağlayacak ‘Anadolu Kalesi’ projesini ısrarla savunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de kayıtlı 3.7 milyon Suriyeli, 4.3 milyon da kayıt dışı sığınmacı olduğunu belirten Özdağ, “3.7 milyonun büyük bir bölümü, gönüllü olarak geri dönmeyecek. Kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi terk edip gitmez. Kim gönüllü olarak yollayacağız diyorsa Türk halkına yalan söylüyordur. Bu söylemler Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğinin çok açık göstergesidir” dedi.

“İktidara geldiğimizde Suriye’ye belirli şeyler önereceğiz” diyen Özdağ, “Suriyelilerin hızla kendi ülkelerine geri dönüşleri için süreci başlatacağız. Afganların Türkiye’de hiçbir hukuki statüsü yok, yani kaçaklar. Bu nedenle sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Sınırlarımız yolgeçen hanı. Terörizm otobanına dönmüş durumda” dedi.

MERAL AKŞENER’E ÇAĞRI



Hiçbir ittifakın içinde yer almadıklarını belirten Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ şöyle konuştu: “Muhalefete ‘Mansur Yavaş’ı aday gösterin’ dedik. Çünkü Mansur Yavaş’ın arkasında büyük bir halk desteği var. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Mansur Bey bağımsız aday olsa bile kazanır. Biz Mansur Bey’in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş’ı desteklemesini talep ediyoruz” dedi.