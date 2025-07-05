Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düşman ceza hukukunun muhalif kesimlere uygulandığını söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliye olmasının ardından ilk kez basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özdağ, partisinin Ankara'da bir otelde, "Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti" adlı il başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"GÖKÇEK YARGILANMADAN SORUŞTURMALAR GEÇERSİZ SAYILIR"

Özdağ, konuşmasına bu sabah gözaltına alınan CHP'li belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelerle başladı. "Türkiye güne yine sıkı yönetim dönemlerini, FETÖ'nün kumpaslarını hatırlatan yeni şafak operasyonuyla uyandı" diyen Özdağ; "Yakında dışarda hiçbir CHP'li belediye başkanı kalmayacak. AKP'li belediye başkanlarının yargıya ulaşan dosyaları ise incelemeye alınmıyor. Uzun yıllar ABB Başkanlığı yapan ve kendi partisinin başbakanı tarafından kamuoyu önünde yolsuzlukla suçlanan Melih Gökçek ilgili yargı tarafından bir soruşturma başlatılamadan herhangi bir belediye başkanına yönelik soruşturma kamuoyu tarafından geçersiz sayılır" dedi.

"BU UYGULAMALAR İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMEZ"

Bu soruşturmaların tek parti yargısı algısı oluşturduğunu belirten Özdağ; "Bu şekilde yapılan politikleşmiş ve düşman ceza hukuku yöntemiyle sürdürülen uygulamalar Türkiye'nin ihtiyacı olan iç cepheyi güçlendirmeyecektir. Bu demokrasinin askıya alınmasıdır" dedi.

"HİÇ KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Türkiye'nin vicdanını küle çeviren orman yangınlarına da değinen Özdağ; "Ülkemiz adeta orman yangınları saldırısı altında. Bu yangınların tamamının elektrik tellerinin kopmasıyla izah edilmesi mümkün değil. Hiç kimse aklımızla alay etmesin" ifadelerini kullandı. Hatay'da çıkan yardımlara ilişkin kendisine yerel bir gazeteciden gelen görüntüleri yetkililerle paylaştığını aktaran Özdağ; "Yangından uzak bir bölgede yangınların nasıl çıkartıldığına ilişkin bir videodur bu. PKK'nın uzantısı Ateşin Çocukları adlı terör örgütünün önceki yıllarda ormanlarımız nasıl yaktığını biliyoruz. Reuters haber ajansının İngilizce yayının da yangınların bir bölümünün Ateşin Çocukları tarafından yapıldığına ilişkin haber yayınlandı, ama sonra kaldırıldı. İletişim Başkanlığı ise yapılmadığına yönelik açıklama yayınladı" dedi.

"ELBET BİR GÜN HESABI SORULACAK"

Zeytin ağaçlarının maden çalışması için kesilmesine yönelik yasayı da eleştiren Özdağ; "Zeytin ağacı, zeytin yağı ve zeytinin kendisi gelecek nesillere bırakmamız gereken milli servetlerdir. Gelecek nesillerimizin hakkı birkaç maden şirketinin para kazanması için ortadan kaldırılıyor. Elbet bir gün Türkiye'de hukuk devleti kurulduğu zaman bunun da hesabı sorulur. İklim Yasası emperyalist bir projedir. Emperyalist ülkeler şimdi Türkiye gibi ülkelere büyük ekonomik zorluk çıkaracak uygulamaları hayata geçiriyor" diye konuştu.

"10. MADDE FİİLEN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI"

Özdağ, kendi tutukluluk sürecini anlatarak, Türkiye'de düşman ceza hukukunun uygulandığını belirtti. Düşman ceza hukukunu açıklayan Özdağ; "Yeni bir hukuk uygulanıyor, bu düşman ceza hukukudur. Bakın anayasanın 10. maddesi 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' der. Çok önemli bir madde, ilk 3 madde kadar önemlidir. Anayasanın 10. maddesi fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. İktidara yakın olan yurttaşlarla, muhalif olan yurttaşlar yasalar önünde eşit değildir. Muhalif insanlara ve kurumlara düşman ceza hukuku uygulanıyor. Şimdi Türkiye'de muhaliflere Amerika'nın güney eyaletlerinde zencilere uygulanan düşman hukuku uygulanıyor. Yasal ve anayasal hakları kabul edilmiyor, askıya alınıyor. AYM veya AİHM bir muhalif lehine karar verirse iktidar tarafından kabul edilmiyor" dedi.

"KÜTAHYALI DÜŞMAN CEZA HUKUKUNUN SÖZCÜSÜ"

"Biz İstiklal Savaşı'nı hukukla vermiş bir milletiz. 'Adalet mülkün temelidir' sözü bir duvar sözü değildir" diyen Özdağ; "Bu ülkede 2 tane hukuk var. Düşman ceza hukuku gizlenmiyor da... Bu düşman ceza hukukun bir sözcüsü de var; Rasim Ozan Kütahyalı... 'Askeri vesayete karşı çıkıyoruz' diyerek, yıllarca Ergenekon, Balyoz, casusluk davalarının sözcülüğünü yapanlar şimdi düşman ceza hukukunun sözcülüğünü yapıyor. Bu mu demokrasi" İfadelerini kullandı.

"TÜRK OLMAKTAN VAZ MI GEÇECEĞİZ"

Bu durumun Türkiye'yi kırılgan bir devlet haline getirdiğini belirten Özdağ, 2. Çözüm Sürecine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"PKK silah bırakacak, terör bitecek dendi. Buna itiraz ettik ve haklı çıktık. PKK sözcüleri şimdi Terörsüz Türkiye'ye bile karşı çıkıyorlar. YPG silah bırakacak mı? Hayır. PJAK silah bırakacak mı? Hayır. PKK silah bırakmasının ne anlamı kaldı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir milli kimlikten bahsetti. PKK terörüne son versin diye yeni bir kimlikli oluşturacağız, Türk olmaktan mı vazgeçeceğiz? Yeni kimliğimizi Abdullah Öcalan adlı megaloman katil mi belirleyecek? Yeni anayasa diyorlar. Bu anayasa 19 kez değiştirildi. 96 maddesi değiştirildi bu maddenin. Hangi maddeleri değiştireceksiniz? 66. maddeyi değiştirip yeni bir kimlik mi oluşturacaksınız? Türkçe dışında başka dillerin eğitim dillerinin var olmasını sağlayacaksınız. Bu devlet kaynaklarıyla, Anadolu'da yeni bir milli kültür oluşturma projesidir."

"ZAFER PARTİSİ SAHAYA İNİYOR"

Özdağ ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın tepki çeken Osmanlı millet sistemi demecine de tepki gösterdi. Özdağ, önümüzdeki ay partisinin sahada siyasi çalışmalarını başlatacağını açıkladı.