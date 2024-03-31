Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu 'oy zarfını' yanlışlıkla görevliye verdi

Oy verme işlemi yurt genelinde devam ediyor. Sandık başına gelen Zafer Partisi'nin BB adayı Azmi Karamahmutoğlu, oy kullandıktan sonra zarfı yanlışlıkla görevliye verdi. O anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:59
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Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerin oylanacağı seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

OY ZARFINI GÖREVLİYE VERDİ

Sabah saatlerinden itibaren siyasi parti liderlerinin yanı sıra; adaylar da adreslerinin bağlı bulunduğu okullarda oy verdi.

Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Azmi Karamahmutoğlu da sandık başına gitti.

Karamahmutoğlu, oy verme işleminin ardından zarfı sandığa atmak yerine yanlışlıkla görevliye verdi. Karamahmutoğlu, görevlinin uyarısıyla zarfı sandığa attı.

O anlar kameralara da yansıdı.


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