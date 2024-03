Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:27

Güncelleme: 26.03.2024 - 22:54

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, sosyal medya üzerinden Ankara il yönetimi, Ankara Gençlik Kolları il yönetimi, 6 ilçe belediye başkan adayı, 3 ilçe başkanı ve 25 ilçe belediye meclis üyesi adayının istifasını duyurdu.

Katar’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim.. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Zafer Partisi’nin her bir bireyine, Ankara’nın her bir İlçesine, diğer İllerimize ve Genel Merkeze daima destek olduk. İl Başkanlığı nezdinde Türk Milliyetçilerinin sesi olmak, ülkenin gireceği her seçimde sonucu Türk Milliyetçilerinin belirleyeceğini göstermek adına canla başla mücadele ettik.

Zafer Partisi adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda amacımız; Gerçek Türk Milliyetçilerini aynı safta toplamak ve ülkenin içinde bulunduğu karanlığa ışık tutarak tüm vatandaşlarımızın bunu görmesini sağlamaktı. Geldiğimiz noktada dalga dalga büyüyen bir Ankara Teşkilatı oluşturduk. Ancak içinde bulunduğumuz Yerel Seçim sürecinde yaşananlar gösterdi ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın tüm iyi niyetine rağmen, Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığı arasında siyasete bakışımız dahil, birçok konuda oluşan görüş ayrılıklarımız, bizleri bu açıklamayı yapmaya zorladı. Kurumsal bir yapıya bürünmesini istediğimiz partimiz, bireysel hegemonyalara dönüşmüştür.

Biz kitle partisi olarak Ankara’nın her bireyini ülkenin yönetiminde söz sahibi yapmaya çalışırken Genel Merkez, İl ve İlçe Başkanlıklarını dahi pasifize ederek tüm otoriteyi kendi etrafında toplamak istemektedir. Bu bizim siyasi anlayışımıza ve yönetim tarzımıza aykırıdır. Tıpkı Milli Mücadelede olduğu gibi her hanenin bir kahramanı olsun diye çıktığımız bu yolda, birilerinin memuru olmayı reddediyoruz. Ankara İl Başkanı olarak şahsım ve aşağıda isimleri olan dava arkadaşlarımla birlikte;

•Ankara İl Yönetimi

•Ankara Gençlik Kolları İl Yönetimi

•6 İlçe Belediye Başkan Adayı (Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Yenimahalle, Beypazarı, Şereflikoçhisar) •3 İlçe Başkanı ve Yönetimi (Keçiören, Beypazarı, Altındağ)

•25 İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı ile birlikte; Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda özveriyle yürüttüğümüz Zafer Partisindeki görevlerimizden istifa ediyoruz.”

Çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim..



ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Kısa Dalga'nın aktardığına göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin Ankara il başkanlığındaki istifalarla ilgili olarak ''Pek çoğu istifa etmedi, il başkanı da geri alacak'' dedi.