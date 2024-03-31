Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, oyunu kullandı: 'Büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:14
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, oyunu kullandı: 'Büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz'
Abone Ol google-news

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi.

Yurttaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı. Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.

Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu seçim kampanyası boyunca gördük. Onun içinde bu seçimlere büyük bir özveri ve özgüvenle girdik. İnşallah sandıklar açıldığında da yapmış olduğumuz tespitlerin teyidini göreceğiz."

 

 


Ümit Özdağ haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Ali Babacan 'Ümit Özdağ'la gizli protokol'ü anlattı: 'Denize düşen yılana sarılır' dedik

Ali Babacan 'Ümit Özdağ'la gizli protokol'ü anlattı: 'Denize düşen yılana sarılır' dedik
Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!

Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...

Oy nasıl kullanılır? Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart yerel seçimi için adım adım oy kullanma rehberi...
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu
'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'

'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!

61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu