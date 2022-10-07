Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa etti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Can bu göreve 1 buçuk ay önce seçilmişti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 09:23
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa etti
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Son depremde ardı ardına ayrılıklarla sarsılan Zafer Partisi'nde bir istifa depremi daha yaşandı. Partinin İstanbul il teşkilatının başındaki isim olan Mustafa Can, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Mustafa Can, İstanbul İl Başkanlığı görevine partisinin 21 Ağustos günü düzenlenen İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nde seçilmişti.

İşte Mustafa Can'ın paylaşımı:


Zafer Partisi Mustafa Can istifa

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