Zafer Partisi kurucusu: 'Ümit Özdağ'ın azmettirmesiyle 20 kişi beni ve arkadaşımı darbetti'

25 Eylül 2022 Pazar, 14:06

Zafer Partisi’nden istifa eden, partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ’a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çam, Ümit Özdağ’ın kendisi ve arkadaşını dövdürdüğünü öne sürdü. Çam konuya dair açıklamasında “Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.” dedi.

Çam, paylaşımında darp sonrası arkadaşıyla birlikte kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğraflara da yer verdi.

Özdağ'ın azmettirmesiyle darbedildiğini öne süren Soner Çam'ın 1 gün önce Özdağ ve parti yönetimine destek açıklaması yaptığı paylaşımı da dikkat çekti. Çam, o paylaşımında Zafer Partisi'nin 2 Ekim'de yapacağı olağanüstü kongreyle ilgili Özdağ'a desteğini dile getirip "Zafer Partisi’nin kıymetli delegeleri kendine en uygun olan seçimi yapacaktır. Üst yönetim liyakatlı ehli kişilerden oluşacağından hiç şüphem yoktur" demişti.