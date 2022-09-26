Kongre tarihi belli oldu: Zafer Partisi seçime girebilecek mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1. olağanüstü büyük kongrenin tarihini duyurdu. Buna göre, erken bir seçim olmazsa Zafer Partisi seçime girebilecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:58
Kongre tarihi belli oldu: Zafer Partisi seçime girebilecek mi?
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1. olağanüstü büyük kongresinin tarihini duyurdu.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"2 Ekim 2022’de saat 13.00’de Ankara ATO Kongre Salonunda gerçekleştireceğimiz 1. Olağanüstü Büyük Kongremizde bütün yurttaşlarımızı yanımızda görmek isteriz. ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN…."

SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?

Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Erken bir seçim olmazsa Zafer Partisi 2 Ekim'de yapacağı büyük kongre ile seçime girme yeterliliğini kazanmış oluyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya haziran ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Yargıtay Siyasi Partiler Önbüro Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre 15.12.2022 tarihinde seçime girme yeterliliği kazanmış bulunuyoruz" açıklamasında bulunmuştu. 


Zafer Partisi Ümit Özdağ kongre

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler