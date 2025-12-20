Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Hakan Akşit yeniden seçildi

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığının 2'nci olağanüstü kongresi Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat yaptı.

Kongredeki konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinden bir bölüm alıntılayarak başlayan İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi'nin son dönemde ağır bir baskı sürecinden geçtiğini; Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın beş ay süren haksız ve hukuksuz tutukluluğunun aslında milletin sesini susturma girişimi olduğunu vurguladı.

Akşit, bu süreçte İstanbul’un 39 ilçesinde ilçe başkanları, yönetim kurulları, gençlik ve kadın teşkilatlarının hiçbir talimat beklemeden, hiçbir menfaat hesabı yapmadan, büyük bir fedakârlıkla, kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti, “İstanbul teşkilatları bu süreçte tarih yazmıştır” sözüyle emeği geçen tüm kadrolara, destek veren herkese teşekkür etti.

Partililerin ilgi gösterdiği kongreye tek aday olarak katılan Hakan Akşit oylamalar sonucu tekrar İstanbul İl Başkanı seçildi.