Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 'komisyon raporu' sorusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Münih’te düzenlenen Güvenlik Konferansı’na ilişkin şunları söyledi: “Kravatlı teröristler Münih’e geldiler. 2008’de Aktütün Karakolu’na yapılan saldırıyı yöneten terörist de oradaydı. Devlet protokolü içindeydiler. Kırmızı bültenle aranan bir terörist nasıl oluyor da bizim devlet görevlilerimizle aynı salonda bulunuyor? Bu nasıl bir devlet ciddiyeti?”

"KİMSE BİZE GÜZELLEME YAPMASIN"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan komisyonu dün ortak raporu yayınladı. Bu raporu satır satır inceledim. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarmış olduğu ilk, milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapor. Bunun başka anlamı yok. Kimse bize güzelleme yapmasın. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir. Evet, terörsüz bir Türkiye'yi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları istiyor. Ancak bunu terör örgütüyle pazarlık yaparak, terör örgütünün taleplerini kabul ederek ve Türkiye'yi etnisiteler, mezhepler ekseninde bölerek yapamazsınız.”

"SİZ BU RAPORA NASIL İMZA ATTINIZ?"

Raporun yerel yönetimlere ilişkin maddesine değinen Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek şöyle konuştu: “Silivri’de onlarca Belediye Başkanı tutuklu. Sayın Genel Başkan, onlarca Belediye Başkanınız tutukluyken siz bu rapora nasıl imza attınız?"

"KİMSE BİZİM ZİYARET ETMEMİZİ ENGELLEYEMEZ"

Özdağ, Yunanistan Çözüm Partisi Milletvekili Konstantinos Chitas’ın, kendisinin Yunanistan’a girişinin yasaklanmasına ilişkin çağrısına yönelik soruya da yanıt verdi.

Özdağ, “Batı Trakya’da yaptığım konuşmalar Yunanistan’ın egemenliğini tehdit eden konuşmalar değildi. Lozan hukukuna riayet edilmesi gerektiğini hatırlattım. Kimse bizim Gümülcine’ye, İskeçe’ye gidip müftülerimizi ziyaret etmemizi engelleyemez" dedi.

"SİYASETİ ANADOLU SOKAKLARINDA YAPMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Partisinin herhangi bir ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Özdağ, şu yanıtı verdi:

“Seçim sistemi bir ittifakı zorunlu hale getiriyor olabilir. Ancak şu aşamada Zafer Partisi olarak herhangi bir ittifak çalışması ile siyasi mühendislik yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Biz siyaseti Ankara koridorlarında değil Anadolu sokaklarında yapmayı tercih ediyoruz.”