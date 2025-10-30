Zafer Partisi’nde toplu istifa

Edinilen bilgiye göre, Zafer Partisi Manisa teşkilatlarında bir süredir devam eden ‘fikir ayrılıkları’ toplu istifayı getirdi.

İstifa kararına ilişkin yapılan ortak açıklamada, partide uzun süredir büyük emek verdikleri ancak gelinen noktada yolları ayırmanın "zorunlu hale geldiği" belirtildi.

Açıklamada, her türlü zorluğa rağmen inandıkları değerler uğruna mücadele ettikleri, ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararın kaçınılmaz hale geldiği belirtilerek, mücadelelerini sürdürecekleri kaydedildi.

İstifa edenler arasında Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi, İl Teşkilat Başkanı Alican Lopoğlu, İl Sekreteri Kemal Tekcan Güneş, İl Başkan Yardımcısı Mert Gör, İl Gençlik Kolu Başkanı Serkan Egemen Sıvacı ve İl Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Çokluk gibi önemli isimler yer aldı.

Ayrıca Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç, Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak ile Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatları ve yönetimlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın yanı sıra Soma, Akhisar, Yunusemre, Kırkağaç gibi ilçelerin belediye başkan adayları ve çok sayıda belediye meclis üyesi adayının da istifasını sunduğu öne sürüldü.