Zafer Partisi Sinop İl Başkanlığı'ndan, AKP'li vekil için 'yardım' kampanyası: 'Onu 500 bin liralık açlık, sefalet ve yoksulluk sınırından kurtaralım'

Zafer Partisi Sinop İl Başkanı Halit Yalçın, yaptığı görüntülü açıklamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Özcan’ın "500 bin lirayla geçinemediğine" ilişkin sözlerini açıkladı.

Özcan'ın, "İsteyen gelsin benim yerime vekillik yapsın ve bu parayla geçinmeye çalışsın" dediğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim vekilimizin yerinde gözümüz yok. Bu davetine iştirak edemedik ama Türkiye'nin en fakir ama en mutlu şehri olarak üstümüze düşeni yapacağız. Sayın vekilimizi aç, sefil, yoksul halde bırakacak halimiz yok. Bu nedenle AK Parti Milletvekili Mestan Özcan için bir yardım kampanyası başlatıyoruz.

"ONU 500 BİN LİRALIK AÇLIK, SEFALET VE YOKSULLUK SINIRINDAN KURTARALIM"

Sonuçta vekilimiz Maldivler’de tatil mi yapmasın, İsviçre’de kayak mı yapmasın, eşine kızına 50 bin dolarlık çanta mı almasın? Tabii ki bunların hepsini hak ediyor. O nedenle bizler Sinoplular olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. AK Parti Milletvekili Mestan Özcan'a bağış yapmak isteyen herkesi Zafer Partisi Sinop İl Başkanlığı'nda oluşturduğumuz kumbaramıza bağış yapmak için il başkanlığımıza bekliyoruz.

Ben kendi imkanlarım dahilinde belki vekilimiz için küçük bir rakam ama bizim için büyük bir rakam olan 200 lirayı kumbaraya atarak kampanyamızı başlatıyorum. Eminim ki, yaklaşık 70 bin Sinoplu hemşehrim bu kampanyaya iştirak edecektir. Sayın vekilimiz için hep birlikte el ele verelim, onu 500 bin liralık açlık, sefalet ve yoksulluk sınırından kurtaralım."