Zafer Partisi Sözcüsü değişti, Tunçer yerine Şehirlioğlu getirildi
Zafer Partisi'nde Sevdagül Tunçer'in yerine Ali Şehirlioğlu sözcü olarak atandı. Söz konusu görev değişimi Tunçer, Twitter hesabından duyurdu.
Zafer Partisi'nde sözcülük görevine Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu getirildi. Sözcülük görevini yürüten Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, görev değişimini Twitter hesabından duyurdu.
Sevdagül Tunçer paylaşımında, "Türk Gençliğinin Zafer Partisine karşılıksız desteği üzerine onları temsilen üstlendiğim ve bu bilinç, motivasyon ve adanmışlıkla yürüttüğüm Zafer Partisi sözcülüğü görevim sonlanmıştır. Kalp kırdıysam hakkınızı helal edin. Göreve yeni getirilen Ali Şehirlioğlu'nu tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
Türk Gençliğinin Zafer Partisine karşılıksız desteği üzerine onları temsilen üstlendiğim ve bu bilinç, motivasyon ve adanmışlıkla yürüttüğüm Zafer Partisi sözcülüğü görevim sonlanmıştır. Kalp kırdıysam hakkınızı helal edin. Göreve yeni getirilen @AliSehirlioglu nu tebrik ederim. pic.twitter.com/oklesrq35h— Av. Sevdagül Tunçer (@SevdaGulTuncer) December 26, 2022
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