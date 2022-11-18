Demokrat Parti’den Zafer Partisi’ne 'Taksim' tepkisi: 'Kurtlar Vadisi havasından kurtulun'
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından Zafer Partisi’nden yapılan açıklamalara Demokrat Parti’den tepki geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ya bildiğinizi açıkça söyleyin ya da bu Kurtlar Vadisi film seti havasından kurtulun” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının yapıldığı yere karanfil bıraktığı sırada yaptığı açıklamada “Benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu’nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.
"ŞİŞHANE'NİN ÖNÜNDE İNFAZ ETTİĞİNİZ KİMDİ?"
Özdağ’ın açıklamasının ardından ise Zafer Partisi Sözcüsü Sevda Gül Tunçer, basın toplantısında yeni iddialarda bulunarak "Patlamadan hemen sonra Şişhane'nin önünde infaz ettiğiniz kimdi?" diye sordu.
Saldırının faili Ahlam Albashir'in Filistin asıllı olduğu bilgisini aldıklarını ve BM yardım programından 6 aydır yararlandığını iddia eden Zafer Partisi Sözcüsü Tunçer şu ifadeleri kullandı:
- "Yetkili makamlarca bombalı saldırıyı gerçekleştiren failin Suriye'nin Afrin bölgesinden geldiği açıklandı. Bu kişinin Filistinli olduğu bilgisini aldık. Doğruları söyleyecek misiniz? Birleşmiş Milletler'in IOM ((BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü) yardım programından 6 aydır yararlandığı doğru mu? Türk terörle mücadele tarihinde benzer bir BM yardımı alan yabancı terörist var mı?
- Patlamadan hemen sonra Şişhane'nin önünde infaz ettiğiniz kimdi? Süleyman Soylu 'ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz' derken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi de dahil eden teşekkür mesajı yayınladı. Nasıl bir münakaşanın içinde halkı yanıltıyorsunuz? Sorularımızın cevabını istiyoruz, doğruları açıklayın.”
DEMOKRAT PARTİ’DEN TEPKİ: 'YA BİLDİĞİNİZİ AÇIKÇA SÖYLEYİN...'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Parti Sözcüsü Sevda Gül Tunçer’in açıklamalarına Demokrat partiden tepki geldi.
Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Tunçer’in sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İki gündür paralel bir istihbarata sahipsiniz gibi gizemli gizemli konuşuyorsunuz. Ya bildiğinizi açıkça söyleyin ya da bu Kurtlar Vadisi film seti havasından kurtulun” dedi.
“Siz de bildiğinizi açıkça anlatın” diyen Aksoy, ayrıca “Emniyet mensuplarımızı infaz ile itham etme gerekçesiniz nedir mesela?” diye sordu.
İki gündür paralel bir istihbarata sahipsiniz gibi gizemli gizemli konuşuyorsunuz.— İlay Aksoy (@ilay_aksoy) November 16, 2022
Ya bildiğinizi açıkça söyleyin ya da bu Kurtlar Vadisi film seti havasından kurtulun.
Emniyet mensuplarımızı infaz ile itham etme gerekçesiniz nedir mesela?
Siz de bildiğinizi açıkça anlatın! https://t.co/Wh9KyCLPQk
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