Zafer Partisi'nden tutuklu gazeteciler tepkisi: Ergenekon benzeri kumpaslar sonuçsuz kalacak

Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:08

Güncelleme: 21.10.2023 - 13:08

'Sığınmacı karşıtı' haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aykırı ve Muhbir’in editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek de tutuklandı.

Operasyonlara tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Tek suçları ülkeleri için endişelenmek olan insanları uydurma bahaneler ile günlerce polis nezaretinde bekletip işkence ederek tutukluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Aslan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Adalet, cezaevlerine göndererek tutuklu yargılama değildir. Gencecik evlatlarımız sadece gazetecilik faaliyetlerini sürdürdükleri için şuan cezaevinde. Ve bu arkadaşlarımız tecrit altında. Bu ne demek? Süha Çardaklı’ın sağlık hizmetlerinden yararlanması engelleniyor. Süha Çardaklı böbrek iltihabı riskiyle karşı karşıya.

'ÖCALAN SEFASINI SÜRERKEN...'

Terörist başı Öcalan sefasını sürerken bu vatanın öz evlatları üvey evlat muamelesi görüyor.

Bir diğer konu; Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’nın saçları 3 numara kesilmiş. Bunun nedeni nedir? Tam bir tecrit altında psikolojik baskı mıdır? Bu çocuklar terörist mi? Terör eyleminde mi yakalandı?

Bu gençlerin sosyal medya hesaplarından yönettiği haber profillerindeki paylaşımlarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddialarından dolayı soruşturma başlatıldı.

'ÜLKEYİ İKİYE BÖLENLERİ TANIYORUZ'

Halkı kin ve düşmanlığa alenen kim tahrik ediyor? Bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Camileri miting meydanlarına çevirip koltuk uğruna insanlara hakaretler edenleri hepimiz tanıyoruz. Ülkeyi ortadan ikiye bölenleri hepimiz çok iyi biliyoruz.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen kim yayıyor? Bunun cevabını da biliyoruz. İşsizlik rakamları, enflasyonlar, alım güçleri, geçim sıkıntıları… Bu verilerinin gerçekliğine kim inanıyor? Bu verileri kimlerin açıkladığını da kimlerin açıklattığını da biliyoruz.

'ERGENEKON KUMPASI BENZERİ OPERASYONLAR SONUÇSUZ KALACAKTIR'

Zafer Partisi'nin yükselişini engellemek için yapılan, FETÖ taktikleri ile Ergenekon kumpası benzeri operasyonlar sonuçsuz kalacaktır. Tek suçları ülkeleri için endişelenmek olan insanları uydurma bahaneler ile günlerce polis nezaretinde bekletip işkence ederek tutukluyorsunuz. Türk milleti ve devleti Ergenekon’dan nasıl çıktı ise bu kumpastan da çıkacak.

Zafer Partisi Türk Milleti'nin hukukunu savunmaya kararlılıkla devam edecek. Ailemizi ve vatanımızı Atatürk’ün izinde savunacağız.

Şu an cezaevinde tutulan bu vatanın öz evlatları; Her ne kadar sizleri yakından tanımasak da ne kadar vatansever bir Türk milliyetçisi olduğunuzu hepimiz çok iyi biliyoruz."