Zarara rekor perdesi: Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde geçişler artsa da Hazine’den çıkan para eksilmiyor
Osmangazi Köprüsü sözleşmedeki, dolar karşılığı yüksek geçiş bedeli nedeniyle “rekor tazelediği” günde dahi Hazine’yi 8 milyon liralık “zarara soktu.” Aynı rekor ve zarar durumu Avrasya Tüneli’nde de yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapişlet-devret modeliyle inşa edilen ve günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildiği ortaya çıkan Osmangazi Köprüsü’nden, 23 Nisan’da 102 bin 860 araç geçişi ile rekor kırıldığını açıkladı.
Ancak köprüye ilişkin kamuoyuna yansıyan sözleşme bilgilerine göre, “tazelenen rekorla elde edilen gelir” dahi işletmeci şirkete yapılacak garanti ödemesini karşılamıyor.
Sözleşme gereği, işletmeci şirket, günlük 40 bin araç geçişi karşılığında, araç başı “35 dolar artı KDV” ödeme alıyor. Bu bilgi ve 19.14 TL olan güncel dolar kuruyla hesaplama yapıldığında şirketin, günlük 27 milyon 160 bin TL tahsilat yapması gerekiyor. Sürücüler, araç başı 184 lira 50 kuruş ödüyor. “Rekorun tazelendiği” 23 Nisan’da geciş geliri 18 milyon 977 bin TL’de kalıyor. Aradaki 8 milyon 183 bin TL’lik fark ise Hazine’den şirkete aktarılıyor.
TÜNEL REKORU DA ZARARDA
Karaismailoğlu’nun Avrasya Tüneli için yaptığı “rekor” açıklamasından da zarar çıktı. Bakan, tünelin 22 Nisan’da 85 bin 437 toplam araç geçişiyle rekor kırdığını açıklarken, toplam gelirin şirkete verilen “garanti araç geçişi bedelinin” altında kaldığı görüldü. Şirkete 2023 için günlük 70 bin 410 geçiş garantisi veriliyor. Araç başına da “4 dolar artı KDV” ödeme yapılıyor. Hesaplandığında, şirkete 22 Nisan’da 5 milyon 879 bin TL garanti ödemesi yapılması gerekiyor. Geçen araçlardan alınan ortalama 53 TL’lik ücretle 22 Nisan’da elde edilen toplam gelir 4 milyon 528 bin TL’ye ulaşıyor. Bu durumda rekor kırılan günde dahi şirkete 1 milyon 351 bin TL’lik ek garanti ücreti Hazine’den ödeniyor.
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