Zehra Develioğlu kimdir? Zehra Develioğlu'nun eşi kim? Kabataş Yalanı nedir?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 18:07

Zehra Develioğlu, 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğradığını iddia etmesi ile gündeme gelmişti.Kamuoyunda Kabataş Yalanı olarak bilinen olayın başaktörü olan Zehra Develioğlu'nun eşinden boşandığı ortaya çıktı.

ZEHRA DEVELİOĞLU KİMDİR?

Zehra Develioğlu 2004-2019 yılları arasında üç dönem Bahçelievler Belediye Başkanlığı görevi yapan Osman Develioğlu'nun oğlu Ziya Develioğlu'nun eski eşidir.

KABATAŞ YALANI NEDİR?

Zehra Develioğlu Gezi direnişi sırasında 'Kabataş'ta üstleri çıplak, deri pantolonlu, elleri eldivenli bir grup erkek üzerime işedi. Arabadaki bebeğimi düşürdü' iddiası ile gündeme gelmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran 2013 günü grup toplantısında "Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler." açıklaması yapmıştı.

İddiaların sahibi olan kadın ilk röportajı Star Gazetesi’nden Elif Çakır yapmıştı. Görüntüleri kendisinin de izlediğini iddia eden Çakır yaşanan saldırıyı doğrulamıştı.

Kamuoyu Başbakan'ın yakını olan bu kadını merak ediyordu. Gazeteci Balçiçek İlter O kadınla söyleşi yapmış, morlukları da gördüm demiş ve bu iddianın yalan olduğunu savunanlara sert çıkmıştı.

İsmet Berkan ise olayı başka bir boyuta taşımış 'Bu acı öykünün mobese görüntüleri var', ben izledim" demişti.

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca ve Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı da, dayak ve taciz iddialarını sıklıkla kamuoyu gündemine taşıyarak, iddiaların arakasında duran isimlerdi. Karaca o görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 'Kadının beyanı esas' diye kendini savundu.

Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki mobeseler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmadı. Develioğlu'nun röportajda bildirdiği gibi bayıldığı ve hırpalanmış bir halde bebeğini yerde bulduğuna dair herhangi bir görüntü bulunamadı. 81 farklı kameranın kayıt ettiği mobeselere ait 1800 saatlik kayıt, Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıt edilen 200 saatlik kamera kaydı, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınan 50 saatlik kamera kaydı, TEM Şube Müdürlüğü’nden alınan 450 saatlik kamera kaydı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçlarındaki kameralardan elde edilen 60 saatlik kayıtlar, toplamda 2560 saatlik kayıtlar birleştirilerek incelendi. 1 Haziran günü paylaşılan sosyal medya fotoğrafları tarandı. Soruşturma boyunca bölgedeki seyyar satıcılar, kamu görevlileri ve baz istasyonundan yakında olduğu tespit edilen kişilerin ifadesi alındı ama görgü tanığı bulunamadı. 161 kişi yakın takibe alındı, bu kişilerin Facebook adreslerinden telefonda konuştukları kişilere kadar inceledi. Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın herhangi bir görüntünün bulunamadığını söyledi.İdrarlı olduğu belirtilen kıyafetler DNA testi için istendi, ancak bu kıyafetler teslim edilmedi. Talep edilmesine rağmen Zehra Develioğlu, bebeğini adli tıp muayenesine getirmedi. Savcı Rasim Işık ve Mehmet Akıllı herhangi bir delil bulamadığı için soruşturmayı kapatma kararı aldı ancak kapatılmadı.

ZEHRA DEVELİOĞLU NEDEN BOŞANDI?

Yazarımız Barış Terkoğlu, köşe yazısında Zehra Develioğlu'nun boşandığını şu satırlar ile duyurdu:

"Osman Develioğlu’nun oğlu Ziya Develioğlu, 19 Haziran 2022’de Bediha Hanım’la evlenmişti. Nikâh şahitliğini de “gözlerindeki ışıltı”yla Nureddin Nebati yapmıştı.

Ben de sizin gibi “Demek Ziya Bey ile Zehra gelin boşanmış, nasıl da fark etmemişiz” dedim. Özel hayatları bir yana, boşanma nedenini merak ettim. Avukatı Abdurrahman Kayapınar’ı aradım. “Artık avukatı değilim, size bilgi vermeyeceğim” dedi. İlginç, Kayapınar artık kritik kamu şirketlerinin yönetiminde görev almaya başlamıştı.

Aileye yakın olduğunu bildiğim bir isimle konuşunca, kilit çözüldü. Meğer, Zehra Develioğlu’nun uydurmaları Kabataş’la sınırlı kalmamıştı. Kabataş’tan sonra da zaman zaman yaşanmamış olayları yaşamış gibi anlatmıştı. Üstelik Kabataş’tan önce de yargıya kadar taşınan uydurmaları olmuştu. Çiftin arasında Zehra gelinin gündüz düşleri sorun yaratmış, Ziya Bey eşiyle yollarını ayırmaya karar vermişti.

Eski kayınpeder Osman Develioğlu’nu aradım. Osman Bey, oğlunun boşandığını söyledi. Ancak Zehra gelinin hikâyeleri hakkındaki soruma yanıt veremeyeceğini söyledi. Zehra Develioğlu da bu konuda konuşmuyordu.

Ancak bir ilginç bilgiye daha ulaştım. Malum, Kabataş yalanı, Zehra gelinin bazı gazetecilere verdiği röportajlarla yayılmıştı. O gazetecilerden bazılarına röportajın hikâyesini sordum. Anlattıklarına göre, bir isim, gazetecilerle Zehra Develioğlu’nu, tek tek buluşturmuştu. Röportajı yapan gazeteciler, bir daha Zehra gelini görmemişlerdi. Merak edip herkesi Zehra gelinle buluşturan isme baktım. İlginç, o da bugün güvenlik bürokrasisinde çok kritik bir koltukta oturuyordu!"



















