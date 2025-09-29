Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin annesine 500 bin TL gönderdi: 'Bu parayı kabul etmiyorum!'

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, istemediğini ileten anne Hasret Doğan’a PTT üzerinden 500 bin TL yatırdığı, avukatlarının İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede belirtildi.

Kınık, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği kazada üç kişinin de yaralanmasına neden olmuş; bir gece gözaltının ardından tutuksuz yargılanmış, 26 Mayıs’ta 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

Cezanın ertelenmesine ve HAGB’ye yer olmadığına hükmedildi; adli kontrol ve 2 yıl ehliyete el konulması kararları verildi. Dava dosyası istinafta bekliyor.

BirGün'e konuşan Hasret Doğan, “Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Öte yandan baba Serdal Barlasçeki ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, mahkemeye sundukları dilekçelerle şikâyetlerini geri çekmişti.