Zehra Nine'nin ölümünden 1 gün sonra Akbelen'e sabah baskını: Zeytin kıyımına başlandı, giriş çıkışlar tutuldu!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen’de, YK Enerji / Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen termik kömür projesinin ve maden sahası genişletme girişimlerinin ardından, zeytinliklerle ormanlar yeni bir baskı dalgasıyla daha karşılaşıyor.

Altı yıldır süren hukukî ve fiilî direnişe rağmen, bu sabah kömür şirketi ve muhtar işbirliğiyle zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığı iddiası, yörede büyük tepkiyle karşılandı.

AKBELEN’E SABAH BASKINI

Akbelen için mücadele edenlerin seslerini duyuran Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli X hesabından yapılan çağrıda, “Zeytinlikler için geldiler” denildi.

Çağrı şöyle:

"Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz!"

‼️AKBELEN'E ZEYTİNLER İÇİN GELDİLER! ‼️



Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz! pic.twitter.com/vyiMEkTZtK — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) September 15, 2025

DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ ZEHRA NİNE DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Akbelen Ormanı’nın maden sahasına dönüştürülmesine karşı yürütülen çevre mücadelesinin simge isimlerinden 79 yaşındaki Zehra Yıldırım dün yaşamını yitirmişti.

Akbelen ormanlarını korumak için akrabası Esra Işık ile birlikte asırlık çam ağaçlarına sarılarak korumaya çalışan Zehra Nine’nin ölümü İkizköylüleri yasa boğmuştu.

CHP'Lİ MAHMUT TANAL'DAN PAYLAŞIM: CENAZE GÜNÜ YAPILAN BU GİRİŞİM...

Akbelen'deki hareketlilik sonrası CHP milletvekili Mahmut Tanal'dan da bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Tanal, "Şafak vakti jandarma eşliğinde Akbelen’e girildi, zeytin ağaçları kökünden kesiliyor. Üstelik şu an zeytin ağaçlarının sökülüp yeniden dikilmesi için uygun dönem bile değil. Bu koşullarda yapılan her kesim, ’yeniden dikeceğiz’ yalanının maskesini düşürmektedir” dedi.

Tanal şöyle devam etti:

"Mahkeme süreci beklenmeden, halkın sesi duyulmadan, cenaze günü yapılan bu girişim; doğa katliamının yanı sıra hukuk ve vicdan katliamıdır.

Zehra Nine’nin mirasına, köylülerin iradesine ve toplumun geleceğine saldırıdır. Zeytin, bu toprakların bereketi ve yaşam kaynağıdır. Onu yok etmek, köylünün ekmeğini, halkın geleceğini yok etmektir. Akbelen’de yapılan zulüm, sadece ağaçlara değil, adalete ve demokrasiye de yöneliktir.”