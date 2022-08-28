Zehra Taşkesenlioğlu'nun '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde: 'Nasiplendiğiz soygun düzeninin prangası olmasın!'

28 Ağustos 2022 Pazar, 21:27

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine sermaye artırımıyla ilgili bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP Milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Sineren’i ‘Way Out’ adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini belirten Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında rüşvet istendiğini öne sürerek belgeler paylaşmıştı.

Sineren de katıldığı Halk TV programında iddiaları doğrulamıştı. Peker daha sonra Twitter hesabından iddiaları sürdürerek Taşkesenoğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söylemişti.

Öte yandan Peker, Zehra Taşkesenlioğlu'na ait olduğu iddia edilen bir video paylaşarak boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban'ı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.

'NASİPLENDİĞİZ SOYGUN DÜZENİNİN PRANGASI OLMASIN!'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, sosyal medya hesabından Taşkesenlioğlu'nun 2017'deki referandum sonrasındaki "100 yıllık pranga" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Taşkesenlioğlu o açıklamasında “100 yıldan fazladır bu topraklara vurulan prangalardan kurtulmaya rabbülalemin bizi nasiplendirdi" demişti.

Başarır paylaşımında "Sizin bahsettiğiniz pranga, dava adı altında nasiplendiğiz soygun düzeninin prangası olmasın!" ifadesini kullandı.