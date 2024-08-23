Zelenski’nin Ankara çelişkisi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Türkiye ile dostane ilişkiler yürütmesine karşın Lozan Antlaşması hükümlerine ters düşecek şekilde Fener Rum Patriği Bartholomeos’u “ekümenik” olarak nitelemesi dikkat çekiyor. Kiev’deki parlamentonun Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklama kararı almasının ardından Zelenski, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda telefonda görüştüğünü duyurduğu Bartholomeos’u “ekümenik” olarak tanımladı.

Moskova’da akademik çalışmalarını sürdüren siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, Rusya ile kültürel bağlarını koparma hedefindeki Ukrayna için Fener Rum Patrikhanesi’nin önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Ukrayna’daki Ortodoksların önemli bir kısmının hâlâ Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olduğunun altını çizen Hazır, “ABD’nin de teşvikiyle Fener Rum Patrikhanesi, Moskova’nın Ukrayna içindeki dini etkisini azaltmak için kullanılmakta. Ukrayna’daki bütün Ortodoks cemaatleri Fener’e bağlanmaya çalışılıyor. Bu durum Fener’in kendisine milyonlarca Ortodoksun dini temsilcisi rolünü atfetmesine ve ileride başka ülkelerdeki Ortodoksların da kendisine bağlanmasına hızlandırabilir. Bu da hem Lozan’ın ve Türkiye’nin egemenliğinin zarar görmesine hem de Fener Patrikhanesi’nin savaşta daha etkin kullanılmasına ve Türkiye için risk faktörlerinin artmasına neden olabilir” dedi.