Zeliha Aksaz Şahbaz'dan sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifine eleştiri: Bu yasa tasarısı geri çekilmezse, yerel yönetimlerle halkı karşı karşıya getirecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifiyle ilgili "Bu yasa teklifi ile ötanazi adı altında, ölüm ve hayvan katliamına yol verilmektedir. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Aksi takdirde, yerel yönetimlerle halkı karşı karşıya getirecek ve hayvan katliamına yol açacak bir durumla karşı karşıya kalacağız" açıklamasını yaptı.
CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, AKP’nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, şunları kaydetti:
"Bu yasa teklifi ile ötenazi adı altında, ölüm ve hayvan katliamına yol verilmektedir. Toplum sağlığı bahane edilerek ve yerel yöneticiler hapis cezası dahil ağır yaptırımlar dayatılarak katliama zorlanmaktadır. Hayvanları barınak adı altında büyük hapishanelerde tutmak, yaşam hakkına bir saldırıdır. Bu, hayvanların doğasına aykırıdır ve onların refahını ciddi şekilde tehlikeye atacaktır. Bu tasarı, hayvanların yaşam hakkını korumayı amaçlayan 5199 sayılı kanuna aykırıdır. Mevcut yasa tam uygulanmadan, hayvan katliamına yol açacak olan bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.
"TOPLUMUN KAYNAKLARI HAYVANLARI ÖLDÜRMEK DEĞİL, YAŞATMAK İÇİN HARCANMALI''
Toplumun kaynaklarının hayvanları hapsetmek ya da öldürmek yerine, onları yaşatmak ve yaşam haklarını korumak için kullanılmalı, sokak hayvanları aşılanmalı, kısırlaştırılmalı ve alındığı yere bırakılmalıdır. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Aksi takdirde, yerel yönetimlerle halkı karşı karşıya getirecek ve hayvan katliamına yol açacak bir durumla karşı karşıya kalacağız."
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