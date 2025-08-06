Silivri’de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir mesaj paylaştı. Karalar mesajında, “Bugün tutsak edilişimin 30. günü, halkın iradesiyle yeniden seçilmemin ise 492. günü. Üç dönemdir, mazbatamı bir onur gibi taşıyarak Adana’ma hizmet ediyorum. Ancak tam 30 gündür, doğup büyüdüğüm bu güzel şehirden uzak tutuluyorum. O gün, “Ben halkımla kurduğum ilişkiyi biliyorum, Adana halkı beni bırakmaz” demiştim. Sağ olun, bırakmadınız… Bu destek, bu vefa, bana güç veriyor. Adaletin ve halk iradesinin galip geleceğine olan inancımı koruyor, hepinize özlemle sarılıyorum” ifadelerini kullandı.
Zeydan Karalar Silivri'den mesaj gönderdi: ‘Bu destek, bu vefa bana güç veriyor’
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri’den mesaj gönderdi.
6.08.2025 11:14:00
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Cumhuriyet/Ankara
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri’den mesaj gönderdi.
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