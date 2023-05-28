Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:31

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:31

Zonguldak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ZONGULDAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Zonguldak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ZONGULDAK'TA NE KADAR OY ALDI?

Zonguldak'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.2 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ZONGULDAK'TA NE KADAR OY ALDI?

Zonguldak'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.8 oy aldı.

14 MAYIS ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları! Zonguldak'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZONGULDAK'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta'ta yüzde 51.93 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ZONGULDAK'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta'ta yüzde 41.47 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ZONGULDAK'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Zonguldak'ta'ta yüzde 5.76 oranla oy aldı.