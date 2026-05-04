Zonguldak Devrek Belediyesi'ne operasyon: 30 kişi hakkında dava açıldı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 265 sayfalık iddianamede, Bozkurt hakkında 8 kez "nitelikli zimmet" suçu iddiasıyla 144 yıla, "icbar suretiyle irtikap" suçu iddiasıyla10 yıla, 2 kez "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçu iddiasıyla 16 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçu iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, aralarında belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 29 sanık için ise "rüşvet alma", "rüşvet verme", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "haksız mal edinme" iddialarıyla da değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

İçişleri Bakanlığının 27 Mayıs 2024 tarihli onayına istinaden Devrek Belediyesinde kontrolörlerce denetim yapıldığı bilgisi verilen iddianamede, denetim sonucu 3628 Sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamında suç içeren eylemler hakkında Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi raporlarının sunulması üzerine kapsamlı soruşturmaya başlanıldığı belirtildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince oluşturulan 8 tevdii raporunda belediyeden alınan evraklarla müfettişlerin topladığı delillerin yer aldığı, sanıklar hakkında diğer eylemleri için "görevi kötüye kullanma" suçundan işlem yapıldığı ve ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KIDEM TAZMİNATI ÜZERİNDEN "ZİMMET" İDDİASI

İddianamede, işçilerin kıdem tazminat tutarlarının ödenmesi için İller Bankasından kredi talep edildiği, 3 "zimmet" ve "sahtecilik" eylemleri sonucu 3 milyon 902 bin 442 lira 81 kuruş kamu zararı oluştuğunun belirlendiği öne sürüldü.

''KAMU ZARARIYLA İLGİLİ SUÇUN İŞLENMESİNE GÖZ YUMDUĞU" İDDİASI

İddianamede, 30 yıldır belediyede çeşitli kademelerde görev alan Bozkurt'un kıdem tazminatı ödemesiyle ortaya çıkan kamu zararıyla ilgili suçun işlenmesine göz yumduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "denetim görevinin ihmali" delaletiyle "zimmet" suçundan cezalandırılmasının gerektiği kaydedildi.

Bozkurt'un çeşitli şekillerdeki baskı ve yıldırma politikalarıyla değerinden çok daha düşük şekilde villa sahibi olduğu, bunun "icbar suretiyle irtikap" suçunu teşkil ettiği, yine Bozkurt'un "2024/129713" kayıt numaralı ihaleyle ilgili "nitelikli zimmet" suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemini kılıfına uydurabilmek adına yaptırdığı, bilirkişi raporuyla tamamen aynı konu ve kalemlerden oluştuğu tespit edilen ihalenin, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamak amacıyla yapıldığı değerlendirildiğinden, diğer şüphelilerin de ihalenin her aşamasında Bozkurt'un talimatıyla adımların atıldığı şeklindeki beyanları göz önüne alındığında, Bozkurt'un suçu işlediği ve tamamen hayali olan hak ediş ödeme evraklarının oluşturulma talimatını vermek ve bu evrakları imzalayarak suçu tamamlamak suretiyle 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediği ve bu eylemlerin sonucunda ihale miktarı olan 3 milyon 515 bin 23 lira kadar kamu zararı oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamede, 8 milyon 987 bin 120 lira kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilen "2023/1022350" kayıt numaralı ihaleyle ilgili Bozkurt'un ihalenin iş kalemleri ve dolayısıyla yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aktif rol aldığı, ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasına karar vererek davet edilecek firmaların belirlenmesini sağladığı, davet edilen 2 firmanın katılma yeterlilikleri olmadığından ihalenin bir nevi "adrese teslim" olduğu ve sürecin buna göre Bozkurt tarafından dizayn edildiği, Bozkurt'un böylece "ihaleye fesat karıştırma suçunu" işlediği ifade edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan T.U. tutuklanmış, Bozkurt hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.