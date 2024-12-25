Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Otomobilde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta kayıp olarak aranan bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Otomobilde cansız bedeni bulundu
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:38

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarı verdiği Mehmet Güreşçi adındaki bir kişi otomobilde ölü bulundu.  Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan otomobilden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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