1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre görevlendirmeler yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle gerçekleştirildi.
1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan
3 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: Alper Akarsu
16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Mehmet Türkmen
4 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
16.00 Adanaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka
19.00 Altay-Dyorex Boluspor: Mete Kalkavan
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Turgut Doman
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