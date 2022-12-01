1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 18:36
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre görevlendirmeler yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle gerçekleştirildi.

1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: Alper Akarsu

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Mehmet Türkmen

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

16.00 Adanaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka

19.00 Altay-Dyorex Boluspor: Mete Kalkavan

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Turgut Doman


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