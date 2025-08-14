10 kilo zayıflayıp 128 metre koşarak gol atan forvete dönüştü: Nesyri çok farklı

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tarihi geri dönüşe imza atıp UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına bir adım daha yaklaşırken En Nesyri’nin performansı gündem yarattı.

Geçen sezonki Nesyri ile bugünkü arasında büyük fark var. 19.5 milyon Avro’ya geçen sezon transfer edilen, uyum süreci zaman alan ve fazla kilolarıyla dikkat çeken Faslı forvet, 30 gol atmasına rağmen eleştirilmişti. Dzeko’nun gölgesinde kalan Nesyri, geçen sezon sonlarında Kadıköy’de attığı golün ardından ıslıklanmıştı.

Takımdan ayrılma ihtimali olan 28 yaşındaki forvet, yeni sezona flaş bir giriş yaptı.

Hazırlık kampının en formda ismi Nesyri 10 kilo verip fit bir görünüme kavuştu.

Yıldız isim, Feyenoord karşısında attığı gol öncesi bir sağ bek gibi topu kendi yarı alanında arkadaşına kazandırıp 128 metrelik koşusuyla topu ağlarla buluşturdu. Duran’ın golünde de asist yapan Faslı santrfor, maç boyu pres gücü, baskısı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle ayakta alkışlandı.