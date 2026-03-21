10 kişi kalan Manchester United'dan deplasmanda puan kaybı!

21.03.2026 12:33:00
Cumhuriyet Spor
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Bournemouth'a konuk oldu.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 61. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 71. dakikada James Hill (kendi kalesine) attığı golle geldi.

Bournemouth'un gollerini ise 67. dakikada Ryan Christie ile 81. dakikada Junior Kroupi attı.

MANCHESTER UNITED 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Harry Maguire kırmızı kartla oyun dışı kaldı.,

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 42 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Leeds United'ı ağırlayacak. Bournemouth, Arsenal deplasmanına gidecek.

