Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 kişilik Milan, Napoli'yi devirdi: Liderliğe yükseldi!

10 kişilik Milan, Napoli'yi devirdi: Liderliğe yükseldi!

29.09.2025 00:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
10 kişilik Milan, Napoli'yi devirdi: Liderliğe yükseldi!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Milan, evinde Napoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milano temsilcisi 2-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Saelemaekeres ve 31. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Napoli'nin tek golünü ise 60. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne attı.

Image

MILAN 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Pervis Estupinan 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, 73. dakikada Kevin De Bruyne yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Milan, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Deplasman ekibi ise 12 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

Milano ekibi gelecek hafta Juventus'a konuk olacak, Napoli ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #serie a #milan #napoli

İlgili Haberler

Milan, Modric'in golüyle Bologna'yı devirdi!
Milan, Modric'in golüyle Bologna'yı devirdi! İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Milan, sahasında Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
Milan, sahasında 3 golle turladı!
Milan, sahasında 3 golle turladı! İtalya Kupası son 32 turu maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Suudi Arabistan ekibi Milanlı futbolcuyu kadrosuna kattı!
Suudi Arabistan ekibi Milanlı futbolcuyu kadrosuna kattı! Al-Shabab, Milan forması giyen ön libero Yacine Adli'yi 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.