10 kişilik Milan, Napoli'yi devirdi: Liderliğe yükseldi!

İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Milan, evinde Napoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milano temsilcisi 2-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexis Saelemaekeres ve 31. dakikada Christian Pulisic kaydetti. Napoli'nin tek golünü ise 60. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne attı.

MILAN 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Pervis Estupinan 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, 73. dakikada Kevin De Bruyne yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Milan, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Deplasman ekibi ise 12 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

Milano ekibi gelecek hafta Juventus'a konuk olacak, Napoli ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.