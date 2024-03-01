12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu

FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:03
12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu
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FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sırada yer alırken klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Almanya takip etti.

İlk 5 sırada yer alan milli takımlardan Sırbistan bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı, Avustralya ise 5. sıraya geriledi. Letonya ise 2 basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.


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