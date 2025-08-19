Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosunda değişiklik!

12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosunda değişiklik!

19.08.2025 10:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosunda değişiklik!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 23 yaşındaki Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 23 yaşındaki Sarper David Mutaf'ın 16 kişilik EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Litvanya'ya doğru hareket etti.

SARPER MUTAF KADRODAN ÇIKARILDI

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren millilerde Sarper David Mutaf kadrodan çıkartıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü hazırlık maçında Litvanya ile saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #12 dev adam #EuroBasket #Sarper David Mutaf

İlgili Haberler

12 Dev Adam, Litvanya'ya mağlup
12 Dev Adam, Litvanya'ya mağlup A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu.
12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu!
12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu! FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı'nın fikstürü açıklandı.