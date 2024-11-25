12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi: EuroBasket biletini kaptı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı 81-76 mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.
Milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.
Cedi Osman'ın 9 sayısıyla maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk'un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle moladan 7-0'la dönen Türkiye, 15. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 23-28. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk'un smaç basketleriyle farkı çift hanelere (31-44) çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçti. Türkiye'nin top kayıplarını değerlendiren Macaristan, 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Adam Hanga'nın çeyrek sonundaki 3 sayılık basketiyle Macaristan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54'lük eşitlikle girildi.
Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türkiye, 36. dakikada tekrar öne geçti: 66-68. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman'ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi. Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Salon: Savaria Arena
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan)
Macaristan: Varadi 2, Benke 2, Perl 14, Filipovity 5, Goloman 16, Keller 10, Hanga 9, Vojvodo 14, Lukacs 4
Türkiye: Kenan Sipahi 7, Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 33, Ercan Osmani 9, Ömer Faruk Yurtseven 22, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Erkan Yılmaz, David Mutaf, Yiğit Arslan
1. Periyot: 14-21
Devre: 31-40
3. Periyot: 54-54
Beş faulle oyundan çıkan: 39.56 Hanga (Macaristan)
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