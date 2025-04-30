12 Dev Adam'ın EuroBasket fikstürü belli oldu!

A Milli Basketbol Takımı'nın Letonya, Finlandiya, Polonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) fikstürü belli oldu.

12 Dev Adam'ın EuroBasket fikstürü belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:35

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya ile karşılaşacak.

Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.

TURNUVA AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:

27 Ağustos Çarşamba:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan


Etiketler: #a milli erkek basketbol takımı #12 dev adam #Fikstür #EuroBasket

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