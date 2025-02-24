İkincilik şansı suya düştü: 12 Dev Adam İzlanda'da kayıp!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu.

İkincilik şansı suya düştü: 12 Dev Adam İzlanda'da kayıp!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:02

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda'ya konuk oldu.

İzlanda, Laugardalsholl Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada A Milli Basketbol Takımı'nı 83-71 mağlup etti. İzlanda bu skorla grubu 2. sırada tamamlayarak turnuva bileti aldı.

Milli takım, Türkiye'de oynanan ilk müsabakada Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle İzlanda'yı 76-75'lik skorla mağlup etmişti.

12 DEV ADAM ÜÇÜNCÜ OLDU

Grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya 3. olarak katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, oynanan maçlar sonrasında B Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmadaki periyot skorları şu şekilde:

1. periyot: 26-16

Devre: 46 - 38

3. periyot: 69-54


Etiketler: #12 dev adam #İzlanda #avrupa basketbol şampiyonası

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