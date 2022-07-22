12 Dev Adam'ın geniş kadrosu belli oldu
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Erkek Milli Takımımızın 24 kişilik geniş kadrosu belli oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonıas'na gidecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.
Milli Takım'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Özdemiroğlu, Egehan Arna, Egemen Güven, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Göksenin Köksal, Kartal özmızrak, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca, Samet Yiğitoğlu, Scott Wilbekin, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir
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