12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Erkek Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadro şu isimlerden oluşuyor;
Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Özdemiroğlu, Egehan Arna, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kartal Özmızrak, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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